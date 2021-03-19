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الجيش التركي يشن هجوما مدفعيا على مواقع لـ"وحدات حماية الشعب" شمال سوريا

شنت القوات التركية المتمركزة شمال سوريا، مساء أمس الخميس، هجوما بسلاح المدفعية على مواقع عدة تابعة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن وحدات مدفعية وقاذفات صواريخ للجيش التركي متمركزة في منطقتي إعزاز وعفرين شمال محافظة حلب استهدفت عدة مواقع لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في تل رفعت ومحيطها.

ويأتي هذا الهجوم بعد سقوط عدة صواريخ أطلقت من أراضي سوريا على مدينة كيليس جنوب تركيا في حادث لم يسفر، حسب التقارير الأولية، عن سقوط أي قتلى أو جرحى.

وتخضع معظم أراضي شمال محافظة حلب لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016، قالت إنها ضد تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

 

 


المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات