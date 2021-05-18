الجيش الإيراني يتجهز بألف طائرة مسيرة

أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الإيرانية أن وزارة الدفاع والجيش الإيراني وقعا اتفاقاً يقضي بتجهيز القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية بألف طائرة مسيرة جديدة، في وقت قصير.



وجاء في البيان أن "وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي وقائد الجيش عبد الرحيم موسوي وقعا اتفاقية، أمس الاثنين، تتناول تعزيز وتحديث أسطول الطائرات بدون طيار للجيش الإيراني والمعدات التي يحملها".



وأضاف البيان أنه "في المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، ستنتج وزارة الدفاع وتحول ألف طائرة مسيرة إلى الجيش في وقت قصير".



وبحسب خاتمي، فإن "إيران تحتل المرتبة الخامسة أو السادسة في العالم من حيث تجهيز القوات المسلحة بطائرات بدون طيار".



يذكر أنه وفي بداية العام الحالي، بدأ الجيش الإيراني أكبر تدريب للطائرات المسيّرة، بمشاركة وحدات من الأفرع الرئيسية في الجيش