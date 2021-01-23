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الجو اليوم شديد البرودة

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وشديد البرودة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الجليد والصقيع والضباب في أغلب المناطق.

وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة، في دمشق 9/ ناقص 1، المنطقة الجنوبية 10/1، المرتفعات الجبلية 3/ ناقص 5، المنطقة الوسطى 10/ صفر، المنطقة الساحلية 14/8، المنطقة الشمالية 8/ ناقص 1، منطقة الجزيرة 9/ ناقص 1، المنطقة الشرقية 12/ ناقص 1، منطقة البادية 10/ناقص 2.