الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات المجموعات المسلحة في المنطقة الجنوبية

عثرت الجهات المختصة خلال استكمال عمليات بحثها في المنطقة الجنوبية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعضها غربي المنشأ من مخلفات المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر على المنطقة قبل استعادتها.



ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصدر في الجهات المختصة قوله إنه “من خلال المتابعة الأمنية وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء في المنطقة الجنوبية تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة منها غربية المنشأ”.



ولفت المصدر إلى أن من ضمن ما تم ضبطه “بنادق روسية رشاشة متوسطة وقذائف آر بي جي من نوع بي7 وبي 2 ورشاشات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة من عيارات 5ر14 و23 مم ومضادات للدروع وصواريخ تاو الحرارية المضادة للمدرعات إضافة إلى قذائف الهاون بحشوات من عيارات مختلفة 60 و82 مم وقنابل دفاعية وهجومية إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر المتنوعة”.



وخلال الفترة الأخيرة عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر منها عشرات صناديق الذخائر المتنوعة وبنادق حربية منها “إم 16” غربية الصنع وقناصات أمريكية إضافة إلى قاذف آر بي جي وبنادق آلية ومدافع هاون مختلفة القياسات وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش دوشكا كانت مخبأة في أحد مقرات المسلحين في المنطقة الجنوبية.



وتظهر كميات الأسلحة التي يتم العثور عليها حجم الدعم الكبير والمباشر الذي تتلقاه تلك المجموعات من جهات خارجية لمحاربة الجيش السوري.