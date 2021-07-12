الجمل12-7-2021 اللوحة للفنان السوري ياسين الخليل

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الحكومة ترفع أسعار المواد العلفية
"قنبلة" جديدة بوجه أردوغان: زوج صحافيّة تركيّة مشهورة مسؤول عن سرقة مدن حلب الصناعيّة
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مسؤولون في “قسد”: المعطيات تشير إلى لا استمرارية للوجود الأمريكي في سوريا
مرسوم بزيادة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة
المقداد: قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية بصيغته الحالية يعد إنجازاً
دوي انفجار في قاعدة الاحتلال الأمريكي في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي
رفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة وربطة الخبز إلى 200 ليرة
العقوبات على دمشق: ورقة المساومة الأولى أمريكياً
لافرنتييف يحذر ” قسد” ويقول “الولايات المتحدة قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة”
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