الجمعية الفلكية السورية تدعو لرؤية ظاهرة فلكية نادرة بعد غروب الشمس مباشرة
دعت الجمعية الفلكية السورية هواة الفلك والفضاء إلى رؤية ظاهرة سطوع الأرض النادرة اليوم السبت بعد غروب الشمس مباشرة.
ونقلت وكالة "سانا" عن عضو مجلس إدارة الجمعية نبيل البيش قوله إن الفرصة مواتية لاكتشاف ظاهرة (إشعاع الأرض) النادرة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة إذ يكون معكوساً على حافة الهلال النحيف الوليد.
وأوضح البيش أن إشعاع أو سطوع الأرض تعرف بأنها الإضاءة الخافتة المنعكسة من سطح الأرض نتيجة أشعة الشمس باتجاه الجانب المظلم للقمر والمعروف أيضاً باسم (توهج القمر الرمادي) وهي ظاهرة مرئية بالعين المجردة فقط عندما يكون القمر في أرفع مراحله حيث يمكن رؤية سطوع الأرض يضيء الجزء غير المضاء من القمر الذي يواجهنا.
وبين البيش أنه لا ينبغي الخلط بين هذا الجزء المظلم وبين الجانب المظلم من القمر الذي يوجد دائما بعيداً عن الأرض حيث يمكن تحديد بقية شكله المستدير على الرغم من ظهوره بشكل نحيف جداً أيضاً.
ولفت البيش إلى أن هذه الظاهرة الفلكية تسمى أيضاً “القمر الجديد في أحضان القمر القديم أو القمر الجديد بين ذراعي القمر القديم” لافتاً إلى أنه لا يمكن رؤية سطوع الأرض إلا بالعين المجردة وأفضل وقت لمشاهدته اليوم السبت بعد غروب الشمس مباشرة مبينا أن الظاهرة ستتكرر مرة أخرى في الثامن من شباط المقبل.