الجمارك الإيرانية: حجم التجارة الخارجية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال شهر

كشفت مصلحة الجمارك الإيرانية عن أن حجم التجارة الخارجية بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، خلال فترة شهر واحد من 22 مايو/أيار لغاية 21 يونيو/حزيران 2021.



وقال روح الله لطيفي المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية "بلغت التجارة الخارجية غير النفطية في فصل الربيع 38 مليوناً و 379 ألف طن من البضائع بقيمة 20 ملياراً و 902 مليون دولار منها 16 مليوناً و 136 ألف طن بقيمة ثمانية مليارات و 57 مليون دولار تتعلق بالفترة من 22 مايو/أيار لغاية 21 يونيو/حزيران".



وبيّن أنه تم تصدير 13 مليوناً و 87 ألف طن من البضائع بقيمة 4 مليارات و 369 مليون دولار فيما تم استيراد 3 ملايين و 49 ألف طن من البضائع بقيمة 3 مليارات و 688 مليون دولار.



وحول أهم البلدان التي تم تصدير البضائع الإيرانية إليها، قال لطيفي: العراق 6 ملايين و 488 ألف طن بقيمة 1 مليار و391 مليون دولار، والصين 2 مليون و 450 ألف طن بقيمة 1 مليار و91 مليون دولار، والإمارات مليون و 25 ألف طن بقيمة 426 مليون دولار، وأفغانستان بـ 475 ألف طن بقيمة 205 ملايين دولار، وتركيا بـ 279 ألف طن بقيمة 205 ملايين دولار، هي الوجهات الخمس الأولى لصادرات البلاد في هذه الفترة، والتي أصبحت الوجهة الأولى للصادرات في حزيران/يونيو ، مع إضافة صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى العراق، أصبح هذا البلد الوجهة الأولى للصادرات الإيرانية.



وتابع إن أهم خمسة بلدان لتوريد البضائع إلى إيران هي الإمارات بمليون و 111 ألف طن بقيمة مليار و327 مليون دولار، وتأتي في المرتبة الثانية الصين 222 ألف طن بقيمة 729 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة تركيا 307 ألف طن بقيمة 384 مليون دولار، وألمانيا 83 ألف طن بقيمة 129 مليون دولار، وسويسرا بـ 113 ألف طن بقيمة 101 مليون دولار.



يُشار إلى أن حجم تجارة "الترانزيت" بلغت أكثر من 900 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة من العام الحالي بزيادة قدرها 121 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب لطيفي.







مصلحة الجمارك الإيرانية