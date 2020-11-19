الجزء الأخير من سلسلة مرايا.. في رمضان المقبل

وقع الفنان “ياسر العظمة” عقداً مع إحدى شركات الإنتاج لإنجاز الجزء الأخير من سلسلة “مرايا” ليتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وفقاً لموقع “الفن”.



تصوير الجزء الجديد من “مرايا” بحسب المعلومات التي وردت للموقع سيكون ما بين “دمشق” و”أبو ظبي”، بشرط أن تكون المطارات قد عادت إلى العمل بعد أن توقفت مجدداً بسبب الموجة الثانية لوباء كورونا.



ورُشحَ عدد من الفنانين للمشاركة في الجزء الجديد منهم الممثل “عابد فهد” وسيكون أول المتواجدين في العمل، و”صفاء سلطان” و”وفاء موصللي” و”سلمى المصري” و”مها المصري” و”عارف الطويل” و”قيس الشيخ نجيب” و”رواد عليو” و”وائل شرف” وآخرون.



“مرايا” مسلسل كوميدي ناقد متعدد الأجزاء انطلق عام 1982 من بطولة “ياسر العظمة” وعدد من الفنانين السوريين معظمهم تكرر ظهوره في السلسلة مثل “صباح الجزائري”، و”سامية الجزائري” و”فاديا خطاب”، و”محمد قنوع”… وتعرض أجزاء “مرايا” القديمة والحديثة على كافة الفضائيات العربية منذ الثمانينات وحتى اليوم.



قدمت سلسلة “مرايا” منذ انطلاقتها 17 موسماً تناوب على إخراج المسلسل 6 مخرجين وهم “هشام شربتجي”، والمخرج الراحل “عدنان إبراهيم”، و”مأمون البني”، و”حاتم علي”، و”سيف الدين سبيعي”، و”سامر برقاوي”.



وتطرح سلسلة “مرايا” العديد من القصص والحكايات الاجتماعية بأسلوب كوميدى ناقد وساخر جميل وضع المسلسل على قمة المسلسلات الكوميدية العربية.