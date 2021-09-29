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الجانب الأردني يوضح مجموعة إجراءات بعد إعادة فتح مركز حدود جابر-نصيب

أكد مدير مركز جابر الحدودي الأردني مع سورية العقيد مؤيد الزعبي بدء تنفيذ قرار إعادة فتح مركز حدود جابر-نصيب وإعادة العمل فيه بكامل طاقته.

وقال الزعبي في حديث إذاعي إن “حركة الشحن والمسافرين على مركز حدود جابر-نصيب بدأت صباح اليوم مع تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل إلغاء عملية النقل التبادلي والدخول أو الخروج مباشرة لمركبات الشحن أو لحافلات المسافرين بعد إجراءات التفتيش والتدقيق كما يسمح لشاحنات الترانزيت بالدخول للأردن باتجاه السعودية والخروج من الأردن باتجاه سورية”.

وأضاف الزعبي أنه “يسمح بمغادرة الأردنيين إلى الجانب السوري باستخدام مركبات النقل العمومية والحافلات دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية كما كان معمولاً به سابقاً كما يسمح لـ 100 مركبة شحن بدخول الحدود يومياً ولا يشترط عدد معين لحافلات المسافرين”.

وبين الزعبي أنه يشترط على المسافرين والسائقين سواء القادمين أو المغادرين إظهار شهادة فحص (P C R) لمدة 72 ساعة وسيتم فحص غير متلقي اللقاح داخل الحدود أو إظهار شهادة حصولهم على اللقاح بجرعتين.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قررت أمس الأول إعادة فتح مركز جابر-نصيب على الحدود الأردنية السورية بدءاً من صباح اليوم الأربعاء وذلك وفق الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بإعادة فتحه أمام حركة الشحن والمسافرين مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.