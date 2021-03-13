الثالث من نوعه هذا الشهر.. رتل عسكري تركي ضخم يدخل سوريا

دخل مساء الجمعة رتل عسكري ضخم للجيش التركي، هو الثالث من نوعه منذ بداية شهر آذار الجاري، إلى منطقة خفض التصعيد الواقعة في ريف حلب الغربي.



وقالت مصادر ميدانية إن "رتلاً ضخماً للجيش التركي، دخل من معبر كفرلوسين العسكري، وضم عدداً من الدبابات والمصفحات العسكرية، وشاحنات ذخيرة وصهاريج وقود، بالإضافة إلى معدات لوجستية".



وأشار المصادر إلى أن "الرتل توجه الى منطقة ريف حلب الغربي المشمولة ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة، وتوزع الرتل على قواعد ونقاط الجيش التركي في المنطقة".



وفي الرابع من آذار الجاري، دخل رتل عسكري تركي إلى منطقة إدلب، وكان يتألف أيضاً من الدبابات والمصفحات العسكرية، بالإضافة إلى معدات لوجستية، سبقه بيومين رتل مماثل للجيش التركي احتوى على آليات ومعدات مماثلة.