التنمية الإدارية تصدر أسماء الفئة الثالثة من المقبولين للتعاقد من مسابقة المسرحين

أصدرت وزارة التنمية الإدارية أسماء المقبولين من الفئة الثالثة للتعاقد مع الجهات العامة وفق نتيجة المسابقة والاختبار للمسرحين من خدمة العلم الالزامية والاحتياطية التي أعلنت عنها في أيلول الماضي.



وأوضحت الوزارة في قرارها أن الأسماء المعلن عنها تعتبر مقبولة للتعاقد حسب المحافظة والجهة المفرزين إليها .



مشيرة إلى أنه تم فرزهم وفق رغباتهم ومعايير تسلسل علامة النجاح بالامتحان التحريري المؤتمت والأعلى معدلا أو مجموعا في الشهادة العلمية والأقدم تخرجا مشيرة إلى أنه على المقبولين للتعاقد مراجعة الجهات المفرزين إليها خلال مدة 30 يوما من صدور قرار أسمائهم.



كما أصدرت الوزارة قراراً يتضمن قبول فائض الناجحين من الفئة الثالثة الذين لم يحصلوا على مركز عمل حسب رغباتهم وفق تسلسل علامة نجاحهم بالامتحان التحريري المؤتمت للتعاقد مع الجهة العامة المفرزين إليها وفق الاحتياجات المتبقية للجهات العامة في المحافظة .



وذلك حسب معايير توافق الاختصاص مع بطاقة التوصيف الوظيفي لمركز العمل وتسلسل علامة النجاح بالامتحان التحريري المؤتمت والأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة العلمية والأقدم تخرجاً.



ودعت الوزارة المقبولين إلى مراجعة الجهات المقبولين بها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، مبينة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المسرحين من فائض الناجحين والمقبولين للتعاقد حسب المحافظة والجهات المفرزين اليها عبر قناة التلغرام الخاصة بالوزارة.



يشار إلى أن الوزارة أصدرت في نيسان الماضي أسماء الناجحين من الفئة الثانية في مسابقة واختبار المسرحين والمقبولين للتعاقد مع الجهات العامة وسبقها في كانون الثاني الماضي أسماء الناجحين من الفئة الأولى.