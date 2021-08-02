التموين ترفع أسعار الشاي المعبأ والفرط

نشرة جديدة أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتعلق بأسعار المواد والسلع الأساسية حيث تضمنت النشرة أسعار العديد من المواد التموينية السكر والأرز الصيني والهندي والتايلاندي والإسباني والبرتغالي وزيت دوار الشمس والصويا والسمن النباتي والشاي بأنواعه والتونا بأنواعها والسردين والعدس والحمص الحب والبرغل والذرة والمعكرونة والشعيرية والحلاوة الطحينية والقهوة والدقيق الأبيض الزيرو والسميد.



وكلفت الوزارة مديرياتها بالمحافظات إصدار النشرات الدورية لأسعار البيض والفروج واللحوم الحمراء مكانياً بشكل أسبوعي بالتنسيق مع المحافظات المنتجة وفروع السورية للتجارة والجهات المعنية الأخرى.



ولكن الجديد في النشرة أن الوزارة قامت برفع أسعار الشاي المعبأ بنسب وفق الآتي: أولاً يضاف نسبة (10 بالمئة) تكاليف تعبئة وتغليف من قيمة الشاي الفرط حسب نوعه وصنفه للعبوات وزن 450 غ فما فوق إضافة لذلك يضاف نسبة (20 بالمئة) تكاليف تعبئة وتغليف من قيمة الشاي الفرط حسب نوعه وصنفه للعبوات وزن أقل من (450)غ كما تحدد أسعار الشاي المستورد المعبأ في ظرف وبعبوات مختلفة حسب الأوزان استناداً لسعر الشاي السوبر بيكو إكسترا الفرط مضافاً إليه تكاليف التعبئة والتغليف بنسبة (20بالمئة).



وبينت الوزارة في نشرتها أنه تم تحديد أسعار الشاي المنتج محلياً المعبأ في ظرف مغلف خاص بكل ظرف وبعبوات مختلفة حسب الأوزان استناداً لسعر الشاي السوبر بيكو إكسترا الفرط مضافاً إليه تكاليف التعبئة والتغليف المحلي بنسبة (30 بالمئة). ودعت الوزارة كل حلقات الوساطة التجارية لتداول الفواتير التجارية طبقاً للأسعار المحددة أعلاه وتكلف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بمتابعتها.



وذكرت الوزارة أن هذه الأسعار تعتبر حداً أقصى لا يجوز تجاوزها ويمكن البيع بسعر أقل منها ويخضع مخالفوها للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 كما يمكن للمنتج والمستورد البيع مباشرة لبائع المفرق أو للمستهلك شريطة أن تكون الفاتورة الصادرة عنه مطابقة لأسعار المبيع للمستهلك كحد أقصى.