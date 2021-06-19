التموين ترفع أسعار الخبز

رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"محافظة دمشق" تسعيرة الخبز السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة، وحددت التسعيرة كيلو الخبز المرقد السياحي بـ1,700 ل.س، وكيلو خبز الصمون القاسي 2,250 ل.س، وخبز الصمون الطري 2,000 ل.س، وكيلو الكعك بالسمسم 3,600 ل.س، وخبز النخالة 1,000 ل.س



وصدرت آخر نشرة للخبز السياحي والصمون في آذار 2021، وتحدّد فيها كيلو الخبز السياحي بـ1,700 ل.س، والصمون القاسي 2,200 ل.س، والطري 2,000 ل.س، وخبز النخالة 1,000 ل.س، وكيلو الكعك بسمسم 3,800 ل.س، وبدون سمسم 3,500 ل.س.











