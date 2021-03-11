تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الشدادي تضم راجمات صواريخ
الجيش يدمر سيارة بما فيها من “دوا عش” في البادية
الطيران الحربي يمسح البادية الشرقية حتى الحدود العراقية
42 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق تعبر إلى العراق
استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.. انفجار لغم بسيارتين
الجيش يواصل تمشيط البادية
قسد تشن حملة التجنيد الإجباري
إصابة أطفال بجروح بانفجار عبوة ناسفة في درعا
بلجيكا تطالب باستعادة أطفال محتجزين في مخيم الهول شرق سوريا
الدفاع الروسية: المسلحون يواصلون خرق اتفاق خفض التصعيد في إدلب
صحيفة: دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من إقاماتهم وتطالبهم بالعودة إلى بلدهم
الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز “أفنجر” في سوريا والعراق
شركات روسية بدأت بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا
مخيم الهول.. عشرات القتلى من مطلع العام الحالي
أهالي "البصيرة" في ريف دير الزور يقتحمون بلدية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"

التغيرات التي ستغير وجه العالم (2040-2050)

قبل عام  2050


1. الاحتباس الحراري سيصل إلى 3 درجات مئوية وسيقلل قابلية الأرض للسكن. وللحياة

2. ستصبح إدارة الهجرة الجماعية المشكلة العالمية الأولى.

3. سيصبح علم البيئة الاصطناعية والهندسة الجيولوجية هي حلول تدهور النظام البيئي.

4. ستنخرط الدول المتقدمة في مسار أكثر حصافة رصانة (على المستوى الاستهلاكي) وتثبت أن هذا النموذج قابل للتطبيق.


قبل عام 2040


5. تنامي الأزمات الصحية العالمية.

6. تحل الطاقات المتجددة محل الوقود الأحفوري

7. إعادة هيكلة التجارة العالمية حول منطقتين للتجارة الحرة: العالم الصيني / الثالوث الاقتصادي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مختصرا علي عشر دول واليابان.

8. مناطق شاسعة من العالم ستتمحور حول المدن والتي ستتحول مناطق حكم ذاتي.

9. سيتغلغل الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة ويعيد تشكيل سوق العمل العالمي.

10. المشاعات العامة )موارد طبيعية يديرها مجموعة من الناس (المجتمعات) من أجل تحقيق المنفعة الفردية والجماعية(ستحل محل السوق والدولة.

11. سندخل عصر الحروب الآلية بالكامل

ستستخدم أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (SALA) أنواعًا مختلفة من أجهزة الاستشعار وخوارزميات الكمبيوتر لتحديد الهدف واستهدافه وتدميره دون التحكم البشري اليدوي في النظام.

12. نهاية حلف الناتو، نشوء أزمة حادة عبر أطلسية تأسيس الدفاع الأوروبي.

13. ستدار القضايا الكبيرة في جميع أنحاء العالم من قبل نوادي من الجهات الفاعلة من القطاع الخاص ومن القطاع الحكومي.

14. ستؤكد الأديان نفسها على أنها مصادر التوجيه والشرعية في المجال السياسي.

15. باسم المصلحة العامة ستصبح المراقبة العامة والجماعية أمرا شائعا ومعتادا عليه.

16. سيعاد تشكيل الديمقراطيات بفضل المؤسسات الشبكية (مزيد من اللامركزية والاستقلالية المناطقية والحكم الادولتي).