التغيرات التي ستغير وجه العالم (2040-2050)

قبل عام 2050



1. الاحتباس الحراري سيصل إلى 3 درجات مئوية وسيقلل قابلية الأرض للسكن. وللحياة



2. ستصبح إدارة الهجرة الجماعية المشكلة العالمية الأولى.



3. سيصبح علم البيئة الاصطناعية والهندسة الجيولوجية هي حلول تدهور النظام البيئي.



4. ستنخرط الدول المتقدمة في مسار أكثر حصافة رصانة (على المستوى الاستهلاكي) وتثبت أن هذا النموذج قابل للتطبيق.





قبل عام 2040



5. تنامي الأزمات الصحية العالمية.



6. تحل الطاقات المتجددة محل الوقود الأحفوري



7. إعادة هيكلة التجارة العالمية حول منطقتين للتجارة الحرة: العالم الصيني / الثالوث الاقتصادي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مختصرا علي عشر دول واليابان.



8. مناطق شاسعة من العالم ستتمحور حول المدن والتي ستتحول مناطق حكم ذاتي.



9. سيتغلغل الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة ويعيد تشكيل سوق العمل العالمي.



10. المشاعات العامة )موارد طبيعية يديرها مجموعة من الناس (المجتمعات) من أجل تحقيق المنفعة الفردية والجماعية(ستحل محل السوق والدولة.



11. سندخل عصر الحروب الآلية بالكامل



ستستخدم أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (SALA) أنواعًا مختلفة من أجهزة الاستشعار وخوارزميات الكمبيوتر لتحديد الهدف واستهدافه وتدميره دون التحكم البشري اليدوي في النظام.



12. نهاية حلف الناتو، نشوء أزمة حادة عبر أطلسية تأسيس الدفاع الأوروبي.



13. ستدار القضايا الكبيرة في جميع أنحاء العالم من قبل نوادي من الجهات الفاعلة من القطاع الخاص ومن القطاع الحكومي.



14. ستؤكد الأديان نفسها على أنها مصادر التوجيه والشرعية في المجال السياسي.



15. باسم المصلحة العامة ستصبح المراقبة العامة والجماعية أمرا شائعا ومعتادا عليه.



16. سيعاد تشكيل الديمقراطيات بفضل المؤسسات الشبكية (مزيد من اللامركزية والاستقلالية المناطقية والحكم الادولتي).