التعليم تسمح لطلاب الطب بإيقاف تسجيلهم في الجامعات الحكومية لظروف صحية واجتماعية طارئة

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً سمح بموجبه للطلاب المسجلين في الدراسات التخصصية العامة والفرعية في كليات الطب بالجامعات الحكومية بإيقاف تسجيلهم لظروف صحية واجتماعية طارئة.



وبحسب صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على “فيس بوك” تتضمن حالات الإيقاف الصحية الطارئة “الحوادث ومرض العضال أو الولادة والتداخلات الجراحية الطارئة” والاجتماعية الطارئة تتضمن “زيارة الزوج أو الزوجة خارج سورية أو وفاة ابن”.



يذكر أن قراراً صدر من وزارة الدفاع بفرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية في المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه بالخدمة كما سيتم إنهاء خدمته الإلزامية دون احتفاظ.





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