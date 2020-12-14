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التعليم العالي: يحق للطالب عدم تبرير “الفصل الثاني” واحتسابه من حياته الجامعية.. بشرط؟

بين كتاب جديد صادر عن وزارة التعليم العالي، بأنه يحق للطالب عدم تبرير “الفصل الثاني” واحتسابه من حياته الجامعية، على أن يتقدم بطلب إلى الكلية يتعهد فيه بعدم المطالبة لاحقاً بالتبرير مهما كانت الأسباب.

وطلبت الوزارة التعميم على كافة الكليات لإجراء اللازمة.

ويأتي تعميم الوزارة الموجهة إلى الجامعات، بناء على مراجعة عدد من الطلاب ممن تقدموا إلى الامتحانات العملية في الفصل الدراسي الثاني للعام 2019- 2020 ولم يتمكنوا من التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني وتم اعتباره استنادا إلى القرار رقم 324 تاريخ 16-7-2020 بأن هذا الفصل مبرر لجميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ويعامل هذا الفصل معاملة إيقاف التسجيل.

هذا وطلب الطلاب عدم تبرير هذا الفصل واحتسابه من حياتهم الجامعية كونهم تقدموا إلى الامتحانات العملية وفي حال احتساب الفصل تبرير سيؤدي ذلك إلى إلغاء كافة الامتحانات العملية.

 



- الوطن