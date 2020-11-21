التعليم العالي : مفاضلة الدراسات العليا غير مطروحة حالياً !

كشف أمين مجلس التعليم العالي الدكتور ماهر ملندي أن إقرار المفاضلة للدراسات العليا غير مطروح حتى الآن في مجلس التعليم العالي، ولكن يوجد فكرة أُخرى بديلة عن المفاضلة قيد الدراسة درءاً لعدم دخول طالب مستواه ضعيف إلى الدراسات العليا وهي التشدد بمنح درجة الدكتوراه بحيث لا يصل إليها الطالب بسهولة إلا من خلال إنشاء أبحاث داخلية وخارجية بالإضافة للامتحانات حتى يصبح جديراً بمرتبة الدكتوراه، وبذلك لا يمكن لأي طالب في الماجستير ويصدِر كتاباً صغيراً يصبح بمرتبة دكتور !، وإنما الجدير فقط هو الذي سيثبت وجوده حتى وإن سجل عدد كبير في الدراسات العليا.



وحول خطة توحيد المناهج والخطط الدرسية في كافة الجامعات الحكومية بالقطر لفت ملندي إلى أنها مازالت قائمة، ووحدت المناهج والخطط الدرسية في قسم الهندسة المدنية بنسبة كبيرة مع جامعة البعث، منوهاً بأن العمل جارِ الآن لتوحيد المناهج والخطط الدرسية في قسم طب الأسنان ويمكن أن ينجَز خلال العام القادم.







تشرين