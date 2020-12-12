التعليم العالي تصدر قراراً بتقسيط رسوم الموازي لطلاب المرسوم 125

أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بتقسيط رسوم التعليم الموازي لطلاب المرسوم 125 والمسجلين حسب المادة 103.



وجاء في قرار الوزارة المعمم على جامعات (دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة، طرطوس)، أنه “يرجى الإيعاز إلى الكليات لاعتبار الطلاب المسجلين وفق أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بموضوع تقسيط رسوم التعليم الموازي”.



وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في أيار الماضي، مرسوماً بتعديل المادة “103”، حيث يسمح بموجبها للطالب المسجل، في مرحلة الإجازة الذي استنفد فرص التسجيل المحددة، التسجيل وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة للطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة.