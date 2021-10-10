التعليم العالي تصدر قرار لإعداد صك تشريعي ينظم مهنة المعالج النفسي

أصدرت وزارة التعليم العالي السورية قراراً، تضمن تشكيل لجنة مختصة لإعداد الصك التشريعي المتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي وذلك للحد من ظاهرة العمل بدون ترخيص والذي سيمكن في حال صدوره خريجي علم النفس من ممارسة مهنة المعالج النفسي بشكل مرخص ونظامي.



القرار سيسهم في حال صدوره في التخفيف من الضغط على الأطباء النفسيين، خاصة في ظل ظروف الحرب ونقص الأطباء النفسيين الحاد في سورية بشكل عامين .



يذكر أن القرار صادف اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يتم إحيائه سنويا في 10 أكتوبر .