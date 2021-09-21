التعليم العالي تصدر تعميماً بخصوص رسوم الجامعات الخاصة

بمتابعة من الاتحاد الوطني لطلبة سورية، عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات الخاصة بضرورة التقيد بتقاضي الرسوم من الزملاء الطلبة الجدد والقدامى وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لعدد الساعات المعتمدة التي يحق للطالب تسجيلها فصلياً.



كما تضمن التعميم السماح للطالب الذي قُبل في المفاضلة الأولى وسدد الرسوم المطلوبة وفق ما هو مبين أعلاه بالتقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر في الجامعة ذاتها وفي العام ذاته، وفي حال قبوله في اختصاص آخر تُعد الرسوم التي سددها جزءاً من الرسوم المطلوبة في الاختصاص الجديد.



