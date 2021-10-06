التعليم العالي ترفع رسم الإقامة في المدن الجامعية اعتباراً من العام القادم

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا برفع رسوم الإقامة في السكن الجامعي من 300 ليرة إلى 2000 ليرة سورية شهريا.

هذا وكشف مصدر رسمي أن تطبيق هذا القرار يبدأ اعتبارا من العام القادم 2022-2023، وليس هذا العام، منوها بتوجيه المدن الجامعية بالعمل بمضمون القرار وإعادة أية مبالغ تم تقاضيها بموجب السعر الجديد.



وكان القرار الأول قضى بتطبيق الرسوم اعتبارا من هذا العام، ليتبعه قرار ثان بتعديل القرار الأول واستيفاء الرسوم الجديدة اعتبارا من العام القادم.





الوطن