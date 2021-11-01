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"التعليم العالي" تحدد مواعيد التقدم إلى مفاضلة الماجستير في جميع الجامعات

أصدر رئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم بسام إبراهيم قرارا نص بموجبه  أن تعلن الجامعات الحكومية عن مفاضلة القبول في درجة الماجستير في جميع التخصصات للعام الدراسي 2021-2022، في موعد أقصاه الخميس 18 الشهر القادم عدا الكليات المشمولة بقرار مجلس التعليم العالي رقم 293 عام 2013 وتعديلاته.


وبموجب القرار يتم تقديم طلبات المفاضلة في درجة الماجستير وإصدار النتائج في جامعة دمشق بتاريخ 21 الشهر القادم ولغاية 2 شهر كانون الأول القادم، وتصدر النتائج في موعد أقصاه 9 كانون الأول القادم.


وفي جامعة حلب يتم تقديم الطلبات اعتبارا من 28 الشهر القادم ولغاية 9 شهر كانون الأول الذي يليه، وتصدر النتائج في موعد أقصاه 16 شهر كانون الأول القادم، وفي جامعة تشرين يتم تقديم الطلبات اعتبارا من 5 كانون الأول القادم ولغاية 16 من الشهر ذاته، وتصدر النتائج في موعد أقصاه 23 من نفس الشهر.


أما جامعة البعث فيتم تقديم الطلبات اعتبارا من 12 شهر كانون الأول القادم ولغاية 23 من الشهر ذاته وتصدر النتائج في موعد أقصاه 30 الشهر نفسه، وفي جامعات حماة وطرطوس والفرات تقدم الطلبات اعتبارا من 19 شهر كانون الأول القادم ولغاية 23 من الشهر ذاته وتصدر النتائج في موعد أقصاه 30 من الشهر نفسه.

 


 الوطن 