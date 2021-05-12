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التعليم العالي تؤكد جهوزية المشافي الجامعية لتقديم الخدمات الطبية خلال عطلة العيد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهوزية المشافي الجامعية على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية المجانية للمواطنين خلال أيام عطلة عيد الفطر.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أنها كثفت عدد المناوبين في جميع المشافي ووفرت جميع المستلزمات المطلوبة في أقسام الإسعاف والجراحة والعناية المشددة والعمليات والكلية الصناعية والحواضن وأقسام المنافس والنسائية والتوليد.

وشددت الوزارة على كل المستشفيات الجامعية التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية حرصاً على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من تنظيف وتعقيم.

وتتوزع المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مدينة دمشق.. “الأسد الجامعي والمواساة والتوليد وأمراض النساء والبيروني وجراحة القلب والأطفال” وفي مدينة حلب.. مشافي “حلب الجامعي وجراحة القلب والتوليد” وفي اللاذقية.. مشفى “تشرين الجامعي”.