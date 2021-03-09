التصدي لدرون إسرائيلية خرقت أجواء الجنوب اللبناني

أفاد الإعلام الحربي في جنوب لبنان بالتصدي لـ "درون إسرائيلية" في أجواء بلدة "بليدا" قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.



وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن التصدي للدرون الإسرائيلية رافقه إطلاق قوات الاحتلال لقنابل ضوئية قرب موقع "العاصي" مقابل بلدة ‎ميس الجبل، وقنبلتين مضيئتين في أجواء موقع "البياض" الحدودي مقابل بلدة ‎بليدا.



وكان الجيش اللبناني أعلن مساء أمس التصدي لـ "مسيّرة" إسرائيلية ثانية كانت تحلق أجواء "خربة شعيب" بشكل مرتفع جنوبي بلدة ‎بليدا في الجنوب اللبناني.



يشار إلى أنّ وزير الدفاع في حكومة الاحتلال بيني غانتس ادّعى قبل أيام خلال مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية أن جيشه يمتلك خريطة لتوزع منصات إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، مهدداً بقصفها في حال حصول أي استفزاز.