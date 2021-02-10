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التسليف الشعبي: البدء بمنح قرض المليوني ليرة لذوي الدخل المحدود خلال شهرين

أكد مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور نضال العربيد أن المصرف يكثف عمله حالياً على توفير السيولة النقدية لفروعه تمهيدا لرفع سقف قرض ذوي الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية بدلاً من مليون ليرة وتلبية طلبات المقترضين بهذا الشأن.

و أوضح العربيد أن المصرف يعمل على تأمين السيولة لفروعه حتى يتسنى لها منح التسهيلات المصرفية لذوي الدخل المحدود بسقف أعلى مما كان عليه سابقا وذلك بعدما تلقى موافقة مجلس النقد والتسليف على رفع سقف قرض ذوي الدخل المحدود.

وتوقع مدير عام التسليف الشعبي أن يتم البدء خلال شهرين بمنح قرض المليوني ليرة سورية مؤكداً في الوقت ذاته استمرار المصرف بتقديم القروض والتسهيلات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية والمشاريع الصناعية والسياحية والصحية والمشاريع التعليمية والمعاهد المهنية والعلمية.

وكان سقف قرض ذوي الدخل المحدود الذي يقدمه مصرف التسليف الشعبي في نهاية عام 2015 يصل إلى 300 ألف ليرة سورية وتم رفعه خلال عام 2017 إلى 500 ألف ليرة وخلال العام 2018 تم رفع السقف إلى مليون ليرة سورية.

 


سانا