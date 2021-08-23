التربية: عدم التشديد باللباس المدرسي.. وإضافة حصتين للتعليم الوجداني والاجتماعي

أكد مدير التوجيه في وزارة التربية على التعميم بعدم التشديد على اللباس المدرسي، ويقبل مدير المدرسة أي لباس قريب أو مناسب، بحيث يحافظ على الرؤية البصرية الجمالية للمدرسة.



تم التعميم بالاكتفاء بالحد الأدنى من القرطاسية المدرسية.



إصدار الخطة الدراسية يتضمن حصتين جديدتين للتعلم الوجداني والاجتماعي.سيبدأ تدريب المعلمين على المناهج المتطورة للغة الفرنسية والتعلم الوجداني هذا الأسبوع



وزارة الصحة أمنت اللقاحات لكافة الكوادر التربوية بحيث يتم منحه لكل من يرغب.



التقويم الدراسي 176 يوم بما يوائم المعايير العالمية للحفاظ على سوية الشهادة السورية.



تم إضافة سلسلة جديدة للغات وهي سلسلة التأليف الوطني للغة الإنكليزية والفرنسية وهي جاهزة وأرسلت للطباعة وجميع الكتب تقريباً أصبحت في المدارس لتتم عمليات التسليم قبل بداية العام الدراسي.