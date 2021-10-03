التربية تلغي تفريغ الاداريين لصالح العملية التدريسية

أصدرت وزارة التربية قرارا إعادة_جميع_المفرغين إدارياً من حملة إجازة موسيقا / كلية موسيقية ، المعهد العالي للموسيقا / و معهد التربية الموسيقية / م.م موسيقا / ....للتدريس و إسناد الحصص الشاغرة لهم لضرورة #المصلحة_العامة



عدم تفريغ أو نقل أي مدرس او مدرس مساعد من مكانه في الصفوف الدراسية من قبل مدير التربية أو رئيس الدائرة او غيره دون الرجوع للموجه الإختصاصي للمادة و أخذ رأيه و موافقته لأن ذلك يسبب وجود شواغر غير معلومة في الميدان التعليمي كان قد تم تشكيلها و ملؤها