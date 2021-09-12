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التربية تلزم المدارس الخاصة بتسجيل أبناء الشهداء والمصابين وإعفائهم من الأقساط

ألزمت وزارة التربية المؤسسات التعليمية الخاصة بالعمل على تسجيل أبناء الشهداء والمصابين بحالة العجز التام بنسبة 5 بالمئة من مجموع الطلاب في كل مرحلة بالمؤسسة التعليمية الخاصة وإعفائهم من كامل الأقساط والرسوم.

وطلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة  , إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالعمل على تسجيل أبناء الشهداء والمصابين بحالة العجز التام بنسبة 5 بالمئة من مجموع الطلاب في كل مرحلة وحتى نهاية كل مرحلة على حدة “روضة وتعليم أساسي حلقة أولى وحلقة ثانية وثانوي”.

وشددت الوزارة في بيانها على إعفائهم من كامل الأقساط والرسوم المتضمنة “الخدمات والميزات الإضافية والكتب وأجور النقل واللباس المدرسي والمراجع الإثرائية كافة” وفي حال عدم التقيد توضع المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة تحت الإشراف المؤقت بالإضافة إلى متابعتهم تعليمياً وتربوياً وتقديم الدعم النفسي لهم ومعالجة أمورهم ومشكلاتهم .