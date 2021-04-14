التربية تصدر قرارات توضيحية حول إنهاء العام الدراسي 2020 -2021

أصدرت وزارة التربية، الأربعاء، قرارات توضيحية حول إنهاء العام الدراسي لمرحلة التعليم الأساسي.



وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات كافة بالنسبة لصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع تنفيذ التعليمات التالية:



“يُغلق حقل امتحان الفصل الدراسي الثاني على دفتر العلامات وتحتسب محصلة الفصل الدراسي الثاني من درجة أعمال الفصل الثاني (شفهي + وظائف وأوراق عمل + نشاطات ومبادرات + المذاكرات) كنسبة مئوية (درجة أعمال الفصل × 100÷60).



وأوضحت الوزارة “تضاف النسبة إلى محصلة الفصل الدراسي الأول ثم تقسم على /2/ (متوسط درجات الفصلين)، وتثبت نتيجة التلميذ نجاحاً أو رسوباً.”



وأضافت الوزارة: “تُعتمد علامة المشروع والسلوك للفصل الدراسي الثاني علامة الفصل الدراسي الأول نفسها، كما يُنجز المعلمون والمدرسون في الصفوف من (1-4) المحصلات النهائية والسجلات المدرسية خلال فترة تعليق الدوام”.



وتابعت الوزارة: “تُعلق نتائج التلاميذ العائدين من التسرب في الصفوف من (1-4) مع بداية الفصل الدراسي الثاني أو بعد إجراء المذاكرات، على أن يجرى لهم امتحان خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي 2021_2022م”.



وأردفت الوزارة: “تُستلم الكتب المدرسية للصفوف من (1-4) قبل توزيع الجلاء المدرسي، وتُغلق دفاتر التفقدات بدءاً من 5/4 في الصفوف من (1-4) بخط مائل يكتب عليه إنهاء العام الدراسي بموجب القرار رقم 1195/943 تاريخ 3/4/2021م”.



وأشارت الوزارة إلى أنه “يتم توزيع الجلاء المدرسي للصفوف من (1-4) يوم الخميس الموافق لـ 22 / 4 / 2021م “.



أما بالنسبة للصفوف من الخامس حتى الثامن، طلبت الوزارة أن “يجرى امتحان اللغة الانكليزية للصفوف الخامس والسادس وفق الآلية المعتمدة”.



وأضافت الوزارة: “تُعتمد علامة الامتحان السماعي في الفصل الدراسي الأول للمواد ( اللغة الانكليزية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الروسية ) للصفوف السابع والثامن ويجرى امتحان كتابي فقط”.



وأوضحت الوزارة: “بحيث تكون علامة الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني هي (علامة الامتحان السماعي في الفصل الدراسي الأول + علامة الامتحان الكتابي للفصل الدراسي الثاني)”.



وأضافت الوزارة: “تُعتمد علامة امتحان المهارات الشفوية للغة العربية في الصفوف من الخامس حتى الثامن وفق الآلية المعتمدة، كما تُعتمد علامة المشروع والسلوك للفصل الدراسي الثاني علامة الفصل الدراسي الأول نفسها”.



كما طلبت الوزارة أن “تقوم الإدارات المدرسية بوضع البرنامج الامتحاني بما يناسب واقع وطبيعة كل مادة خلال الفترة من ( 29/4/2021-25)”.



و”تُعتمد علامة امتحان الفصل الدراسي الثاني للتلاميذ العائدين من التسرب في الصفوف من الخامس حتى الثامن كعلامة نجاح أو رسوب وتحتسب 100% من علامة المادة القصوى”، بحسب الوزارة.



وأضافت الوزارة: “تُغلق دفاتر التفقدات بدءاً من 5/4 في الصفوف من (5-8) بخط مائل يكتب تعليق بموجب القرار رقم 1195/943 تاريخ 3/4/2021م، ثم يعاد تسجيل الحضور والغياب خلال فترة الامتحان من تاريخ 29/4/2021-25م”.



وأضافت الوزارة: “يُنجز المعلمون والمدرسون في الصفوف من الخامس حتى الثامن المحصلات النهائية والسجلات المدرسية خلال فترة أسبوع بعد الامتحان النهائي، وتُستلم الكتب المدرسية بعد الانتهاء من امتحان كل مادة”.



و”يتم توزيع الجلاء المدرسي للصفوف من الخامس حتى الثامن يوم الأحد الموافق لـ 23 / 5 / 2021م، وتُنقل العلامة النهائية على الجلاء ودفتر التقديرات والسجل العام (يشار في حقل الملاحظات إلى القرار رقم1195/943 تاريخ 3/4/2021م)”، بحسب الوزارة.



يذكر أنه كانت وزارة التربية أصدرت، في 3 نسيان الجاري، قراراً بإنهاء دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الأول إلى الرابع، وتعليق الدوام من 5 إلى الثامن مع إجراء امتحان في 25 الجاري حتى 29، مع استمرار دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة.