التربية تصدر برنامج امتحانات الشهادات العامة

أصدرت وزارة التربية اليوم برنامج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية وشهادة التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية الشرعية لدورة 2021.



وبينت الوزارة في بيان، أن الامتحانات العامة للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية الدورة الأولى تبدأ يوم الاثنين 31-5-2021 وتنتهي يوم الأحد الواقع في20 -6-2021 للفرع الأدبي ويوم الثلاثاء 22 -6-2021 للفرع العلمي والثانوية الشرعية.



وبالنسبة للتعليم الأساسي تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية يوم الأحد30-5-2021 وتنتهي يوم الأربعاء 16-6-2021 للتعليم الأساسي ويوم 20-6-2021 للإعدادية الشرعية.



ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل والجدول الزمني إلى زيارة موقع الوزارة.