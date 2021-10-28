التربية تصدر أسماء المقبولين في معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية

أصدرت مديرية الإعداد والتدريب التربوي في وزارة التربية أسماء المقبولين في معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية بموجب المفاضلة العامة للعام الدراسي 2021/2022.



ويبدأ استلام الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي من الطلاب المستجدين المقبولين اعتباراً من صباح يوم الأحد ٣١/تشرين الأول وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس٢/كانون الأول/2021



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