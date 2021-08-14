التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”

استقدمت قوات التحالف الدولي قوات عسكرية ضخمة من العراق إلى الأراضي السورية، عَبْر معبر “الوليد” الحدودي بهدف إقامة قاعدة عسكرية شرقي سورية.



وأكدت مصادر محلية أن 100 شاحنة تحمل معدات وجدراناً أسمنتية ضخمة لقوات التحالف الدولي وصلت إلى منطقة المالكية شمال شرقي “الحسكة” قادمة من العراق.



وأشارت إلى أن قوات التحالف الدولي تعتزم بناء قاعدة جديدة لها بالقرب من مدينة “المالكية” شمال شرقي الحسكة.



وخلال الشهر الماضي دعت الولايات المتحدة، أعضاء التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في سورية والعراق، إلى الحفاظ على قدراتهم العسكرية وتعزيزها.



وقامت قوات التحالف الدولي بتوسيع عدد من قواعدها الجوية شمال شرقي سورية، الواقعة ضِمن مناطق سيطرة تنظيم “قسد” خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي.