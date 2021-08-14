التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”
مصادر تكشف عن مقترح روسي يجنب الجنوب السوري صداما ناريا
الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟

التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”

استقدمت قوات التحالف الدولي قوات عسكرية ضخمة من العراق إلى الأراضي السورية، عَبْر معبر “الوليد” الحدودي بهدف إقامة قاعدة عسكرية شرقي سورية.

وأكدت مصادر محلية أن 100 شاحنة تحمل معدات وجدراناً أسمنتية ضخمة لقوات التحالف الدولي وصلت إلى منطقة المالكية شمال شرقي “الحسكة” قادمة من العراق.

وأشارت إلى أن قوات التحالف الدولي تعتزم بناء قاعدة جديدة لها بالقرب من مدينة “المالكية” شمال شرقي الحسكة.

وخلال الشهر الماضي دعت الولايات المتحدة، أعضاء التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في سورية والعراق، إلى الحفاظ على قدراتهم العسكرية وتعزيزها.

وقامت قوات التحالف الدولي بتوسيع عدد من قواعدها الجوية شمال شرقي سورية، الواقعة ضِمن مناطق سيطرة تنظيم “قسد” خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي.