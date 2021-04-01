التجارة الداخلية: ١٠٧ضبوط للمخالفين في كافة أسواق سوريا
في إطار متابعتها للأسواق وضبط الاسعار وتنظيم الضبوط بالمخالفين وفي كافة أسواق المحافظة قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم وامس بتنظيم ١٠٧ضبوط شملت جميع المخالفات
* ضبط عدم تقيد بمواعيد العمل لمخبز القلايع
* ضبط بيع الخبز خارج البطاقة لمعتمد
* ضبط نقص وزن الخبز لمخبز رأس العين
* ٤ ضبوط إنتاج خبز سيئ الصنع لمخبز عين شقاق ومخبز الرحمن ومخبز عباد ومخبز المصطفى
* ضبطين اتجار بالخبز التمويني لباعة خبز
* ضبط بيع الخبز التمويني بدون كيس لمخبز البدي
* ٣ ضبوط تقاضي سعر زائد لمعتمدين خبز
* ضبط امتناع عن تأدية خدمة لسرافيس
* ١٨ ضبط بمخالفة الاعلان والبيع بسعر زائد
* ضبط لمنشأة منظفات بمخالفة لصاقةقابلة للإزالة لتاريخ الإنتاج
* ٢٨ ضبط عدم حيازة فاتورة شراء
* ٣٨ ضبط عدم إعلان عن الاسعار
* ٦ ضبوط عينات غذائية
* ضبطين عينات غير غذائية