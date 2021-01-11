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التجارة الداخلية: لجان لتحديد الأسعار كل 15 يوماً

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس قراراً يقضي بتشكيل لجان تحديد الأسعار بالمحافظات، وحُدد في القرار مهمة اللجنة المشكلة، ودورها في عملية التسعير.

وأهم ما جاء في القرار، بحسب صفحة الوزارة الرسمية، تشكيل لجان تحديد الأسعار في المحافظات، مكونة من أربعة أعضاء، وتصدر هذه اللجان جداول تسعير شاملة للمواد الغذائية والغير غذائية المنتجة محليّاً بشكل دوري.

كما من مهام اللجان الاجتماع الدوري كل 15 يوم، كلما دعت الضرورة او بدعوة رئيسها، كما نوّه القرار إلى التعويضات اللازمة لأعضاء اللجان المشكلة.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تشكيل لجان لمتابعة الأسعار في السوق المحلية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية والمستهلك.

وبحسب متابعين، فإنّ اللجان المشكّلة على الدوام لم تقدم المأمول منها، فهي مرتبطة بذاكرة السوريين، بالروتين والمماطلة والفشل في تحقيق أهدافها، إضافة إلى شبهة الفساد التي تلاحق الكثير من أعضائها.