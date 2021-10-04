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التجارة الداخلية تصدر تسعيرة الدخان الوطني

اصدرت وزارة التجارة الداخلية اليوم تسعيرة الدخان الوطني للمستهلك بناءً على القرار التنظيمي الصادر عن المؤسسة العامة للتبغ رقم ١٦٠٠/٢٤/١٥٢٩٠٧٠٠ بتاريخ ٢١ ايلول ٢٠٢١.

وحددت الوزارة الأسعار للمستهلك، حمرا طويلة علبة كرتون  725ل. س، حمرا طولة تكريز ورق 725ل. س، حمرا طويلة تكريز كرتون 725ل. س، حمرا طويلة تصديرية 725ل. س، حمرا طولة لايت 650ل. س. 

كما شملت التسعيرة تحديد سعر طويلة ورق lawadessa 575ل. س، قصيرة كرتون lawadessa 500، ايغل طويلة 575، ايغل قصيرة 500، حمرا قصيرة كرتون 500، حمرا قصيرة لايت 500، شرق قصيرة كرتون 500، شرق طويلة 575، شام طويلة 575، ايبلا كرتون 500، إلى جانب تحديد تسعيرة تنباك (بذرة-لاذقاني)275، تنباك اكسترا 275ل. س. 

وستبدأ دوريات التجارة الداخلية بتنظيم الضبوط بكلّ من يبيع بأعلى من هذا السعر ابتداءً من اليوم الاثنين  ٤ تشرين الأول.