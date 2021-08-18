التجارة الداخلية تشدد على توفر جميع اللوازم المدرسية في السورية للتجارة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم تعميماً طالبت من خلاله المؤسسة السورية للتجارة القيام بعرض تشكيلة واسعة من الألبسة والدفاتر والحقائب المدرسية (مستلزمات الموسم الدراسي) وتحقيق تنافس حقيقي في السوق وتوازن سعري



وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون منافذ المؤسسة نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الأسعار في السوق كجهة تدخل إيجابي



كما شددت على ضرورية موافاة الوزارة بجداول أسعار وكميات هذه المستلزمات المطروحة في كافة منافذ البيع التابعة للمؤسسة ومدى كفايتها لتلبية احتياجات المواطنين والإعلان عن أسعارها بشكل واضح ومقروء





وأشارت أيضاً إلى وجوب التعميم على الصالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة والمخصصة لبيع المواد للمواطنين بعدم بيع المستلزمات والقرطاسية وكل لوازم المدارس بالجملة في جميع المحافظات



وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢٠