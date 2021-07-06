التجارة الداخلية تحدد التعرفة الجديدة لنقل الأشخاص عبر وسائل النقل العامة

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعرفة نقل الأشخاص بوسائط النقل العامة العاملة بين مختلف مراكز المحافظات وغير المشمولة بقانون الاستثمار والتعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار ونسبة الزيادة على التعرفة الكيلومترية لمختلف وسائل النقل العاملة على المازوت استناداً لقرارها المتضمن تعديل سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة بدلاً من 180 ليرة.



وبحسب تعميم الوزارة، فقد طلبت من مديرياتها في المحافظات اعتماد نسبة الزيادة على التعرفة الكيلومترية لمختلف وسائل النقل العامل