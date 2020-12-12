التايمز: اغتيال زادة "أبرع أعمال الموساد"

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تحليلاً حول ملابسات اغتيال العالم النووي الإيراني "محسن فخري زادة" للكاتبين ريتشارد سبنسر وأنشيل فيفر تحت عنوان " اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة كان أبرع أعمال الموساد".



يقول التحليل إن مسؤولين في الاستخبارات يصفون اغتيال العالم الإيراني بأنه ذروة مشروع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" لتدمير البرنامج النووي الإيراني.



ويشير التحليل إلى أن الاعتقاد السائد على نطاق واسع هو أن جهد الموساد المستمر منذ أكثر من عقد من الزمان تضمن عمليات اغتيال في وضح النهار في شوارع طهران وتفجيرات في معامل سرية لتخصيب اليورانيوم.



ويرى التحليل أنه حتى قبل أن تظهر الروايات الاستثنائية الخاصة بالكمين الذي اغتيل فيه العالم النووي قبل أسبوعين، فإن نجاح العملية كان محل احتفاء باعتباره "تحفة" في التخطيط، فالروايات حول الحادث تصف إطلاق نار دقيق ربما بواسطة رشاش روبوتي يتم التحكم به عن بعد، وتفجير غامض تلاه عملية هروب غادر من خلالها فريق الاغتيال بسرعة وبسرية تماما كما دخل.



ويشير التحليل إلى وجود تناقض في الروايات الإيرانية لما حدث، وهذا يعد بحد ذاته إنجازاً للإسرائيليين، على افتراض أن وحدة الاغتيالات في الموساد المسماة "كيدون" هي المسؤولة عن العملية كما يعتقد محللون ووكالات استخبارات أمريكية.