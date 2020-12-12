تجدّد معاناة الحسكة: مليون مدني بلا مياه
مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمال سوريا
تركيا تُخلي نقطة مراقبة غرب حلب وتبدأ بتفكيك نقطة جديدة على أوتستراد حلب – دمشق
عشائر شرق الفرات تُعلن توجهها نحو توسيع المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي
القامشلي: 200 شاب ينضمون إلى صفوف القوات الرديفة للجيش
المقداد يتحدث عن تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين التركي والأمريكي
عين عيسى .. اتفاقات هشة هذه بنودها
سورية تجدد إدانتها للانتهاكات الإنسانية في الجولان السوري المحتل
بدء إضراب عام في الجولان السوري المحتل ووقوع إصابات بين الأهالي جراء اعتداء الاحتلال عليهم
الجيش التركي ينسحب من نقطة مراقبة الراشدين
أنباء عن تفاهمات بين "قسد" وروسيا و الحكومة السورية في عين عيسى بريف الرقة
روحاني: العلاقات بين طهران ودمشق مستمرة بقوة
المقداد وخاجي يعبران عن ارتياحهما لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين
المقداد: اغتيال «سليماني» و«زاده» كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل و أمريكا
كلمة الرئيس بشار الأسد أمام علماء الدين في جامع العثمان بدمشق.

التايمز: اغتيال زادة "أبرع أعمال الموساد"

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تحليلاً حول ملابسات اغتيال العالم النووي الإيراني "محسن فخري زادة" للكاتبين ريتشارد سبنسر وأنشيل فيفر تحت عنوان " اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة كان أبرع أعمال الموساد".

يقول التحليل إن مسؤولين في الاستخبارات يصفون اغتيال العالم الإيراني بأنه ذروة مشروع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

ويشير التحليل إلى أن الاعتقاد السائد على نطاق واسع هو أن جهد الموساد المستمر منذ أكثر من عقد من الزمان تضمن عمليات اغتيال في وضح النهار في شوارع طهران وتفجيرات في معامل سرية لتخصيب اليورانيوم.

ويرى التحليل أنه حتى قبل أن تظهر الروايات الاستثنائية الخاصة بالكمين الذي اغتيل فيه العالم النووي قبل أسبوعين، فإن نجاح العملية كان محل احتفاء باعتباره "تحفة" في التخطيط، فالروايات حول الحادث تصف إطلاق نار دقيق ربما بواسطة رشاش روبوتي يتم التحكم به عن بعد، وتفجير غامض تلاه عملية هروب غادر من خلالها فريق الاغتيال بسرعة وبسرية تماما كما دخل.

ويشير التحليل إلى وجود تناقض في الروايات الإيرانية لما حدث، وهذا يعد بحد ذاته إنجازاً للإسرائيليين، على افتراض أن وحدة الاغتيالات في الموساد المسماة "كيدون" هي المسؤولة عن العملية كما يعتقد محللون ووكالات استخبارات أمريكية.