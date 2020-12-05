التاريخ السوري يباع في تركيا

أفادت مصادر معارضة بقيام القوات التركية بالتنقيب عن الآثار في محيط قرية الأسدية جنوب مدينة رأس العين، التابعة لمحافظة الحسكة، شمال سوريا.



وقالت المصادر إن القوات التركية يرافقها عناصر من فصائل المعارضة الموالية لها، وخبيران أجنبيان يمتلكان أجهزة كشف المعادن تحت الأرض الخاصة بالتنقيب عن الآثار، قامت بالحفر في أراضي زراعية بمحيط القرية.



وبحسب المصدر فإن القوات التركية قامت بالحفر في الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمدنيين، وقامت بتخريب ما يقارب 15 دونم من الأراضي أثناء استخراج صندوقين، موضحاً بأنه تم نقل الصناديق بواسطة مدرعة تركية إلى جهة غير معروفة.



يشار إلى أن الجيش التركي هدم، الشهر الماضي، مدجنة جنوب مدينة رأس العين بهدف الحفر تحتها، وإخراج قرابة 25 طن من الذهب، وتم نقله بواسطة طائرات مروحية إلى تركيا.