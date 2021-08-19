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التأمينات الاجتماعية تنذر الآلاف من أصحاب العمل وتحجز على أموال المئات منهم

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عن تطبيقها 830 حجزاً احتياطياً على أموال أصحاب العمل منذ بداية العام الحالي، وإنذار 5 آلاف آخرين، بسبب تخلفهم عن تسديد الاشتراكات التأمينية لعمالهم.

وقال مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق فراس النبهان في تصريحات صحفية، إن «على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقطوعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى مؤسسة التأمينات خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر الثاني».

وأشار النبهان إلى أنه «في حالة التأخير تحتسب فوائد بقيمة 6% سنوياً، عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها، بحسب قانون التأمينات الاجتماعية».

وبلغ عدد العمال المسجلين 2428 عاملاً منذ بداية العام حتى نهاية تموز، فيما وصلت إيرادات الفرع حتى نهاية تموز 13.4 مليار ليرة، مقارنة بـ 33.7 مليون ليرة منحت كقروض عن الفترة ذاتها، وذلك وفق ما ذكره المدير.