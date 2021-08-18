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التأمينات الاجتماعية: الحجز الاحتياطي على أموال 830 شخص و إنذار 5 آلاف صاحب عمل

قال مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق، فراس النبهان ، أنه تم إنذار 5 آلاف صاحب عمل ، بسبب تخلفهم عن تسديد الاشتراكات التأمينية لعمالهم، إضافة أنه تم تطبيق 830 حجزاً احتياطياً على أموال أصحاب منذ بداية العام الحالي.

وأوضح مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق، فراس النبهان، أن “على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقطوعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى مؤسسة التأمينات خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر الثاني”، وفق صحيفة “الوطن”.

وأضاف النبهان أنه في حالة التأخير “تحتسب فوائد بقيمة 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها، بحسب قانون التأمينات الاجتماعية”.

ولفت إلى أن عدد العمال المسجلين بلغ 2428 عاملاً منذ بداية العام حتى نهاية تموز (يوليو)، فيما بلغ إيرادات الفرع حتى نهاية تموز 13.4 مليار ليرة، مقارنة بـ 33.7 مليون ليرة منحت كقروض عن الفترة ذاتها.

وتبدأ رواتب الموظفين، في سوريا من نحو 72 ألف ليرة سورية، بينما تصل تكاليف المعيشة شهرياً إلى أكثر من 1.240 مليون ليرة سورية لأسرة مكونة من خمسة أشخاص، بحسب صحيفة “قاسيون”.