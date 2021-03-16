البيضة بـ300 ليرة.. والإنتاج انخفض إلى 20 بالمئة فقط

لا تزال أسعار البيض تشهد ارتفاعاً مستمراً, حيث وصل سعر البيضة الواحدة في أسواق دمشق إلى 300 ليرة.



ولفت المهندس محمد خضر صاحب مزرعة دواجن في ريف دمشق إلى أن العديد من مربي الدواجن خرجوا من الخدمة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزماته وأن ما بقي منهم ينتج ما بين 10-20 % من طاقته الإنتاجية .



من جانبه أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس أن أسباب ارتفاع أسعار البيض تعود إلى ارتفاع أسعار المادة العلفية والتي تشكل 65 % من كلفة الفروج, لافتاً إلى أن السوق يحكمه قانون العرض والطلب .



ونوه بأن أسعار الفروج في صالات “السورية للتجارة” أقل من سعر التكلفة الذي تحدده وزارة الزراعة في نشرتها شبه الأسبوعية, مضيفاً إنه تم إجراء سبر للأسواق لمعرفة ارتفاع الأسعار وإجراء جولات على الأسواق لمراقبة الأسعار ومخالفة التجار الذين يرفعون أسعارهم.



تشرين