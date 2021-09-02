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البنك المركزي يداهم مكاتب ومحلات صرافة غير مرخصة ويصادر أموالها

ضبطت شرطة “الضابطة العدلية”، التابعة للبنك المركزي السوري، شبكة من المكاتب التي تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، كما صادرت أموالهم وأحالتهم للتحقيق.

ونشرت صفحة البنك المركزي السوري، على فيسبوك اليوم الخميس، معلومات عن حملة دهم نفذتها شرطة “ضابطة العدلية” التابعة للبنك المركزي السوري، بحق شبكة من مكاتب الصرافة، والحوالات المالية، وصادرت جميع ممتلكاتهم.

وذكر البنك أن المبالغ المالية التي صادرتها الضابطة احتوت على مبالغ بالليرة السورية والعملات الأجنبية وأودعتها في الخزينة، كما أحالت الأدلة من وثائق وأجهزة إلكترونية للقضاء مع الضبط المنظم بحق أصحاب هذه المكاتب.

وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.