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"البنتاغون" يحدد هدف وجود قواته في سوريا بظل إدارة بايدن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنّ القوات الأمريكية في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية حقول النفط، وإنما ينحصر هدفها في محاربة تنظيم داعش، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخولين مد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها".

ولم يُعرف إذا كان تصريح المسؤول الأمريكي، فقط لمخالفة سياسة إدارة ترامب السابقة، التي أكدت في أكثر من وقت أن الوجود الأمريكي في سوريا، يهدف إلى حماية حقول النفط في الشرق السوري.

وكان ترامب قال في 2019 عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، إنّه سيبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث يوجد نفط".

وتقع حقول النفط في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد"، التي تموّل نفسها من عائداته، وسبق أن وقعت عقود مع شركات نفط أمريكية، لتسويق الإنتاج النفطي.