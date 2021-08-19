البنتاغون: "طالبان" قدمت ملاذا آمنا لـ"القاعدة" في أفغانستان هذا العام

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن حركة "طالبان" وفرت ملاذا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في أراضي أفغانستان في الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو من العام الحالي.

وقال البنتاغون في تقريره الربع سنوي للكونغرس الأمريكي: "واصلت طالبان الحفاظ على العلاقات مع القاعدة، وتوفير ملاذ آمن لجماعة إرهابية في أفغانستان".



وذكر التقرير أيضا أن تنظيم "داعش خراسان" نفذ هجمات على البنية التحتية في الأشهر الأخيرة بهدف النيل من مصداقية الحكومة الأفغانية وإظهارها على أنها عاجزة عن توفير الأمن.



وفي وقت سابق قال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن الحركة لن تسمح للقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية بالعمل في أفغانستان.



والاثنين أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لموقع "بوليتيكو" إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن أكد للمشرعين الأمريكيين أنه يعتزم "إعادة تقييم" احتمالية قيام الجماعات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش"، بإعادة تشكيل نفسها داخل أفغانستان في ضوء استيلاء طالبان على السلطة.



المصدر: وكالات