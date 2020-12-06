البعثة الأممية في ليبيا تعلن نتائج التصويت على مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة

أعلنت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على المقترحات المطروحة لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.



وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبعثة، ليلة الأحد، أنه في أعقاب انتهاء عملية التشاور التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، والتي أدلى خلالها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم لاختيار أحد المقترحات المطروحة لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، عقدت وليامز السبت اجتماعا افتراضيا لإبلاغ المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدما.





وأشادت وليامز بالتقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في الملتقى في تصميمهم على المشاركة في العملية وأعلنت النتائج التالية:



* شارك 71 عضوا من أعضاء الملتقى في العملية، ولم يتمكن أحد الأعضاء من المشاركة لأسباب صحية فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.



* صوت 39 عضوا من أعضاء الملتقى لصالح المقترح رقم 2



* صوت 24 عضوا لصالح المقترح رقم 3



* صوت 8 أعضاء لصالح المقترح رقم 10



وأكدت وليامز من جديد "التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عقد مؤخرا في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق".



وأضافت الممثلة الأممية أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناء على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.



وأثنت وليامز على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم، بما تم الإعلان عنه في اجتماع تونس، بـ"إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولية عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات".





المصدر: "الوسط"