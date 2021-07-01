البطريرك يازجي يجدد مطالبته رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

جدد البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مطالبته رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.



ودعا يازجي خلال لقائه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في القصر الرسولي إلى رفع الإجراءات القسرية الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية والتي تطال المواطن في لقمة عيشه.



كما ناشد يازجي الدول والحكومات والمعنيين تكثيف الجهود لمعرفة مصير المطرانين المخطوفين بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس اللذين اختطفتهما التنظيمات الإرهابية بريف حلب منذ ثمانية أعوام.



وتطرق اللقاء إلى يوم الصلاة من أجل لبنان المزمع عقده غداً في الفاتيكان والذي دعا إليه البابا رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان وإلى الوضع في الشرق الأوسط من كل جوانبه.



من جهته نوه البابا بـ “الدور الرائد” للكنيسة الأنطاكية في محيطها مؤكداً مواصلة الكرسي الرسولي كل ما من شأنه خير لبنان والمنطقة.