البرلمان الأوروبي يصادق على توصية بوضع "الذئاب الرمادية" التركية على قائمة الإرهاب

أقر البرلمان الأوروبي مؤخراً تقريراً يوصي بوضع تنظيم "الذئاب الرمادية" القومي التركي المتطرف على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وذلك بعد 8 أشهر من حظره في فرنسا



وجاء في التقرير الذي قدمه ناتشو سانشيز أمور، العضو الإسباني في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي، في 19 أيار/مايو 2021 أنه "بالنسبة للحكومة التركية، يجب سحق أي انتقاد، بكل الوسائل. أن يكون لجالية أجنبية تأثير في أوروبا فهو أمر طبيعي ومشروع. لكن المشكلة هي في أن جزءاً من هذه الجالية يتصرف سياسياً بأوامر تأتي مباشرة من أنقرة".



من جهتها، ردت وزارة الخارجية التركية على التقرير وصفته بـ"المتحيز وغير المقبول".



ومع ذلك، لن يكون لهذا الحظر سوى أهمية رمزية. فبحسب دبلوماسي أوروبي تحدث لمجلة "لكسبريس" الفرنسية، ليس للذئاب الرمادية "مكتب أو وضع قانوني في الدول الأعضاء" ووضعهم على قائمة المنظمات الإرهابية لن ينهي أنشطتهم بل إنه قد يعقد مراقبتهم..