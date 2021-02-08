البرازي والعلبي من سوق الهال: تأمين السلع للمواطن بهامش ربح مقبول

أكد وزير التجارة الداخلية طلال البرازي ومحافظ دمشق عادل العلبي على أهمية توفر المواد في السوق وخلق حالة من التنافسية في التعاملات التجارية ما يسهم بتأمين السلع للمواطن بهامش ربح مقبول.



وذلك خلال جولة للاطلاع على حركة البيع والشراء في سوق الهال ” المغطى” بالزبلطاني بدمشق أمس الأحد.



وشدد المسؤولان خلال الجولة على ضرورة اعتماد نظام الفوترة في كافة التعاملات والالتزام بنسب الأرباح المحددة من قبل الجهات الحكومية المعنية وتكثيف جولات الرقابة التموينية على الأسواق وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.



واستمعا من التجار والباعة عن حركة السوق وعمليات البيع والشراء وآلية تنظيم الفواتير إضافة إلى مقترحاتهم ” لتذليل أي عقبات أمام إحداث تغيير إيجابي على واقع الحركة التجارية بالسوق “.



فيما أشار عدد من التجار إلى أن “الارتفاع الحالي في أسعار بعض المواد الأساسية كالدقيق والسكر منذ بداية العام الحالي يعود بشكل أساسي لارتفاع أسعارها في السوق العالمية”.





وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك