وزير الخارجية: تسهيلات للسوريين الذين منعوا من الانتخاب في لبنان لينتخبوا في سوريا
تجدد الاعتداء على السوريين في محالهم التجارية بلبنان
نازحون يهاجمون نقطة لـ”الجندرما التركية”في ريف حلب
اشتباكات وقصف متبادل بين مسلحي تركيا و”قسد” في ريف حلب
سوريا تُتمّ انتخابات الخارج: إقبال لافت في أوروبا والعالم
حتمية نهضة الأمم بعد الحروب
وفد روسي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية
الإنتخابات الرئاسية السورية : إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في عدد من الدول
تركيا تجدد اعتداءاتها على ريف حلب الشمالي ومقتل عدد من مسلحيها في عملية تسلل
السفارة السورية في لبنان : أكثر من 10 آلاف مواطن سوري اقترعوا منذ بدء العملية الانتخابية
انتخابات الخارج تنطلق اليوم: توقّعات بإقبال مضاعف عن 2014
إعلامي سوري في المانيا يكشف لماذا منعت برلين إجراء الانتخابات الرئاسية السورية؟
قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021
وزير الخارجية المصري يكشف تطورات المصالحة مع تركيا

البرازي: المرسوم «8» ساهم بتخفيض المخالفات وخفض الأسعار بنسبة 30 بالمئة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن تطبيق المرسوم التشريعي رقم «8» الخاص بحماية المستهلك لاقى صدى إيجابياً على واقع الأسواق، حيث شهدت الأسواق انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، موضحاً أنه اليوم وبعد استقرار سعر الصرف تبين أن هناك انخفاضاً بالأسعار ولاسيما المواد الأساسية بنسبة 30 بالمئة.

وقال البرازي : الأهم أن هناك انخفاضاً في عدد المخالفات الجسيمة بحكم أن هذا المرسوم جاءت فيه عقوبات جزائية رادعة أعطت نتائج إيجابية على أرض الواقع وعلى مستوى الأسواق بشكل عام، مضيفاً: لكن في الحقيقة الرهان الأكبر يكون أولاً بالتزام التجار بحدود الأرباح المحددة لهم وفق النشرة الصادرة عن مديرية الأسعار في الوزارة الأمر الذي يجب أن يكون لغرف التجارة دور فيه.

كما أشار إلى أن ثقافة الشكوى لدى المواطن ومراقبته للأسواق هي جزء من عملية الرقابة لأن دوريات التموين والجهاز الرقابي لدى الوزارة وحده لا يكفي لأن يحقق رقابة شاملة ويجب أن يكون للمستهلك والمجتمع المحلي دور مباشر بضبط الأسعار.وأكد أن الأسواق اليوم تشهد استقراراً نوعاً ما وهناك أكثر من سبب لذلك أولها هو استقرار سعر الصرف وتوفر المحروقات.