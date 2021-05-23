البرازي: المرسوم «8» ساهم بتخفيض المخالفات وخفض الأسعار بنسبة 30 بالمئة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن تطبيق المرسوم التشريعي رقم «8» الخاص بحماية المستهلك لاقى صدى إيجابياً على واقع الأسواق، حيث شهدت الأسواق انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، موضحاً أنه اليوم وبعد استقرار سعر الصرف تبين أن هناك انخفاضاً بالأسعار ولاسيما المواد الأساسية بنسبة 30 بالمئة.



وقال البرازي : الأهم أن هناك انخفاضاً في عدد المخالفات الجسيمة بحكم أن هذا المرسوم جاءت فيه عقوبات جزائية رادعة أعطت نتائج إيجابية على أرض الواقع وعلى مستوى الأسواق بشكل عام، مضيفاً: لكن في الحقيقة الرهان الأكبر يكون أولاً بالتزام التجار بحدود الأرباح المحددة لهم وفق النشرة الصادرة عن مديرية الأسعار في الوزارة الأمر الذي يجب أن يكون لغرف التجارة دور فيه.



كما أشار إلى أن ثقافة الشكوى لدى المواطن ومراقبته للأسواق هي جزء من عملية الرقابة لأن دوريات التموين والجهاز الرقابي لدى الوزارة وحده لا يكفي لأن يحقق رقابة شاملة ويجب أن يكون للمستهلك والمجتمع المحلي دور مباشر بضبط الأسعار.وأكد أن الأسواق اليوم تشهد استقراراً نوعاً ما وهناك أكثر من سبب لذلك أولها هو استقرار سعر الصرف وتوفر المحروقات.